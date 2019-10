Nascondeva pistola e munizioni in casa, arrestato imprenditore edile: "Matricola abrasa per non identificare il proprietario"

Finisce in manette a Polignano a mare un imprenditore edile di 61enne, incensurato, accusato di possesso di pistola clandestina. I carabinieri della Stazione di Polignano lo hanno arrestato in mattinata, dopo il blitz all'alba nel cantiere edile in cui erano in corso alcuni lavori. I militari, dopo averlo rintracciato sul luogo, hanno pequisito la sua casa, trovando l'arma nel garage, in ottimo stato di conservazione.

Si tratta di una pistola beretta cal. 6.35, con caricatore inserito contenente sei colpi, mentre in una cassettiera è stato rinvenuto un secondo caricatore e otto proiettili. Sono in corso gli accertamenti per stabilirne la provenienza, considerato che la matricola risulta abrasa proprio al fine di ostacolare l’identificazione del legittimo proprietario. L'imprenditore, estraneo agli ambienti della criminalità, ultimamente avrebbe parlato con qualcuno del possesso dell'arma: da qui la notizia ai carabinieri e i conseguenti accertamenti. Al termine della perquisizione, l’uomo è stato arrestato per detenzione di arma con matricola abrasa e, su disposizione del giudice, trasferito in carcere a Bari in attesa di giudizio. L’arma, sottoposta a sequestro, verrà sottoposta agli accertamenti tecnici-balistici del caso a cura della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari.