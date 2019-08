Finestrino rotto e specchietti retrovisori rubati, auto nel mirino a Poggiofranco: "Episodio non isolato"

Finestrino anteriore rotto e specchietti retrovisori rubati. Amara sorpresa questa mattina per un residente di Stradella del Caffé, a Poggiofranco. L'auto, una Mercedes classe A - racconta l'uomo a BariToday - era rimasta parcheggiata in strada durante la notte, quando si sarebbe consumato il furto.

A parte gli specchietti retrovisori, i ladri non avrebbero portato via nulla dall'interno della vettura. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, ma secondo quanto riferisce il residente non si tratterebbe dell'unico caso verificatosi negli ultimi tempi nella zona. "E' mai possibile vivere così? - commenta amaro - Dovrebbe esserci maggiore vigilanza, la zona sembra abbandonata... eppure è alle spalle del tribunale penale".