Forte grandinata su Polignano, imbiancate strade e auto

Un'improvvisa e violenta grandinata ha colpito in mattinata Polignano. In pochi minuti, la grandine ha ricoperto strade e auto di una sottile coltre bianca. Un fenomeno inaspettato, immortalto da molti cittadini. La grandinata ha causato anche qualche disagio sulla statale 16, in particolare nel tratto tra Polignano e Monopoli. Secondo alcuni alcuni siti specializzati potrebbe essersi trattato anche di gragnola, ovvero un tipo di precipitazione atmosferica intermedia tra la neve e la grandine.

