Turisti travolti dalla piena sul Pollino, morta ragazza di Conversano. Ritrovati i due giovani baresi dispersi

Ci sono anche tre vittime pugliesi, di cui una barese, tra le 10 della piena che ieri pomeriggio ha improvvisamente travolto decine di turisti durante un'escursione nei torrenti delle gole di Raganello, nel Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. A perdere la vita una ragazza originaria di Conversano, Claudia Giampietro, 31 anni. Non ce l'ha fatta neppure un uomo originario di Cisternino, Gianfranco Fumarola, agente di polizia penitenziaria, in un primo momento ricoverato in ospedale a causa di un gravissimo trauma toracico. Tra le vittime anche una 27enne residente a Torricella (Taranto), Miryam Mezzolla.

Ritrovati Giuseppe, Enrico ed Adriana

Sono stati invece ritrovati vivi Giuseppe ed Enrico, due giovani originari del Barese, giunti nella località calabrese per trascorrere un po' di tempo tra sport e natura. I due avrebbero facevano parte dello stesso gruppo in cui c'era anche Adriana Pugliese, 21enne originaria di Ostuni, anche lei risultata in un primo momento dispersa. I tre, secondo quanto riferiscono alcuni loro amici su Twitter, sarebbero stati rintracciati dai Carabinieri Forestali in una località più interna del Parco del Pollino, in un'area distante rispetto alla piena. I ragazzi si trovavano Pollino, Adriana è viva: la ragazza di Ostuni trovata dai soccorritori

„nella Valle d’Impisa, a circa 30 km dalla zona del disastro, in un'area prova di copertura telefonica.

La bomba d'acqua che ha travolto turisti e guide è giunta quasi all'improvviso, in una giornata piena di visitatori come di consueto durante l'estate a Civita, nella caratterista località naturalistica del Sud Italia. Tra i gruppi coinvolti anche diverse persone originarie di Milano e della Lombardia, ma anche stranieri. Sul posto proseguono incessanti le ricerche di Protezione Civile e delle squadre di soccorso giunte sul posto dopo il disastro.