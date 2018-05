Dialogo aperto sul Polo Giudiziario alle Casermette, incontro all'Urban Center: "Confronto con Demanio e Invitalia"

Proseguono gli incontri tecnici per giungere a una soluzione dell'emergenza giudiziaria nella città di Bari, a seguito dell'inagibilità del Tribunale di via Nazariantz e del trasferimento di alcune udienze penali di rinvio di primo grado in tensostrutture all'esterno della sede. Il sindaco Antonio Decaro ha partecipato ad un incontro nell'Urban Center dell'ex Rossani, al quale hanno preso parte l'assessore cittadino all'Urbanistica, Carla Tedesco,i tecnici della Ripartizione, i progettisti del Pug, gli addetti dell’Agenzia del Demanio e di Invitalia. Sul tavolo l'ipotesi di fattibilità per realizzare il nuovo Polo Giudiziario nelle ex Caserme Milano e Capozzi, tenendo conto di esigenze e possibilità di localizzazione degli uffici.

"Incontro utile per la soluzione Polo Giudiziario"

L'incontro, spiegano da Palazzo di Città, "è stato utile a verificare con l’amministrazione comunale, impegnata nella definizione del nuovo piano urbanistico generale, le componenti urbanistiche che incrociano il progetto". Entro la giornata di oggi il Comune presenterà tutti gli aspetti in modo da consentire all’Agenzia del Demanio e ad Invitalia di presentare lo studio al Ministero. L'ente governativo dovrà poi completare le ultime verifiche sulle esigenze di spazi per poi procedere con il finanziamento della fase progettuale e della realizzazione del primo lotto a servizio del Tribunale penale.