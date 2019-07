Slitta il protocollo del Polo Giudiziario alle Casermette: ancora un rinvio per la firma al Ministero

La questione del nuovo Polo Giudiziario di Bari alle ex Casermette sbatte contro un altro rinvio. Ieri a Roma si sarebbe dovuto svolgere l'incontro tra Ministero della Giustizia, Demanio, Provveditorato Opere Pubbliche e Comune di Bari per la firma del protocollo d'intesa con cui sbloccare la vicenda e avviare l'iter per la realizzazione delle sedi giudiziarie nell'area occupata un tempo dalle Forze Armate, consentendo di abbandonare definitivamente il sempre più vetusto palazzo di piazza De Nicola e inglobare anche la Procura, trasferita provvisoriamente (chissà per quanto) da via Nazariantz all'edificio ex Telecom di via Dioguardi nel quartiere Poggiofranco.

E' il terzo slittamento

Lo slittamento (il terzo dopo i mancati incontri precedentemente fissati per fine maggio e giugno) è stato comunicato ufficialmente dal Ministero attraverso una nota inviata agli enti interessati. Al momento non c'è una data sostitutiva. La questione, dunque, rischia di essere trascinata ulteriormente, probabilmente a settembre, a oltre un anno dal caos scoppiato in via Nazariantz per l'inagibilità della struttura, con le udienze trasferite nelle tende davanti al palazzo, prima della sua chiusura definitiva e dello 'spacchettamento' provvisorio delle funzioni, tra le altre sedi giudiziarie dell'hinterland barese.