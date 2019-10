Viale Traiano, tombino scoperto e pavimentazione a pezzi: dopo i lavori per il ponte il marciapiede resta rotto

I lavori per il ponte sono ormai terminati da un po', ma in viale Traiano il marciapiede antistante il nuovo cavalcavia pedonale resta rotto, con la pavimentazione sconnessa e perfino un tombino completamente scoperto.

"Al termine del cantiere hanno mancato di aggiustare questo tratto di marciapiede", denunciano i residenti, che già durante i lavori per la nuova passerella avevano segnalato la necessità di ripristinare quel tratto di banchina. Il timore è che, prima o poi, visto lo stato disastroso del marciapiede, qualcuno possa farsi male sul serio: "Ieri - raccontato gli abitanti della zona - è inciampato un ragazzo e per fortuna non è successo niente, ma un’altra volta chissà cosa succede". A quando dunque un intervento di manutenzione?