"Verificare staticità di ponti, cavalcavia e sottovia in città", Picaro chiede chiarimenti agli uffici comunali

Una "verifica sulla staticità di ponti, cavalcavia e sottovia nella Città di Bari" per "avere garanzie sulla sicurezza delle opere viarie" nel capoluogo pugliese. La richiesta arriva dal consigliere comunale di Forza Italia Michele Picaro che ha depositato un'istanza in Commissione consiliare Qualità dei Servizi. Quest'ultima invierà una nota alla ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Bari per chiedere di attivare tutte le procedure con l'obiettivo, spiega Picaro "di avere risposte sulle verifiche ad oggi effettuate dagli organi preposti, oltre a chiedere conto di quali verifiche, invece, saranno effettuate prossimamente".