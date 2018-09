Controlli anti criminalità nel porto di Bari, il bilancio dell'estate 2018: nove persone arrestate dalla Polizia di Frontiera

Sono complessivamente 9 le persone arrestate dalla Polizia di Frontiera del porto di Bari nel corso di controlli anti immigrazione clandestina e al traffico di stupefacenti effettuati nel corso dei mesi estivi nello scalo cittadino. Nel dettaglio, gli agenti hanno arrestato, ad agosto scorso, tre cittadini albanesi in ottemperanza ad altrettanti provvedimenti di carcerazione, rispettivamente emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, da quella di Ascoli Piceno e infine da quella di Rimini.

Nei primi giorni di settembre è stata la volta di due cittadini turchino per favoreggiamento all’immigrazione clandestina ed il secondo per possesso e fabbricazione di falso documento utile per l’espatrio. Quest’ultimo, confidando nella complicità del primo, aveva esibito una falsa carta d’identità bulgara. Altri cinque arresti sono stati invece effettuati negli ultimi giorni, nei confronti di altrettanti cittadini albanesi in ottemperanza di Ordini di esecuzione per la carcerazione, in relazione a reati contro il patrimonio, reati previdenziali ed altri. Tra loro una donna condannata per traffico di stupefacenti, la quale doveva scontare 8 anni di reclusione.