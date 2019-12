Vigilia di Natale con il vento: nuova allerta di 18 ore sulla Puglia

Ancora forti raffiche di vento e "possibili mareggiate lungo le coste esposte". Sarà una vigilia di Natale all'insegna del vento forte, stando a quanto dicono le ultime previsioni della Protezione civile regionale.

Per la Puglia, infatti, è stato emesso un nuovo bollettino di 'allerta gialla' della durata di 18 ore. In particolare, dalla mezzanotte del 24 e per le successive 18 ore, sono previsti "venti forti con raffiche di burrasca nord occidentali, in graduale attenuazione, su tutta la Puglia con possibili mareggiate lungo le coste esposte".