"Non ci sono spazi disponibili": impossibile prenotare l'appuntamento e i residenti si presentano negli uffici Amtab

"Prenotazione non disponibile. Non ci sono spazi disponibili": è il messaggio che segue la richiesta di prenotazione per accedere agli uffici dell'Amtab di via Trevisani. E se si prova a contattare l'Urp per chiedere informazioni, il centralino segnala che l'appuntamento non si potrà prendere prima di inizio giugno. Non è il migliore degli inizi quello della piattaforma online di prenotazione per il rilascio dei permessi Ztl/Zsr e per gli abbonamenti al trasporto pubblico barese, inaugurata mercoledì scorso dall'Amtab per evitare assembramenti, come previsto dalle norme anti contagio da Covid.

Eppure a causa del disservizio del sistema online, diversi cittadini si sono presentati negli uffici per chiedere informazioni su come poter avviare le pratiche di rilascio per permessi e abbonamenti. Operazione più semplice per chi deve solo rinnovare: la procedura è completabile online sul sito dedicato dell'Amtab (precedentemente era stato previsto il rinnovo automatico fino al 31 maggio per chi ha un pass in scadenza o scaduto, come segnala anche l'avviso all'esterno degli uffici nel quartiere Libertà). Più complessa invece la situazione per chi deve richiedere il rilascio di un nuovo abbomento o pass parcheggio. In quel caso non rimane che affidarsi al centralino attivo nelle ore mattutine, ma chi l'ha fatto si è sentito dire che ci saranno da attendere diversi giorni prima di poter prenotare l'accesso agli uffici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Foto di Domenico Bari)