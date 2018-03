La processionaria 'torna' in città: a San Girolamo i primi avvistamenti dei pericolosi insetti

La primavera è alle porte e vi sono i primi avvistamenti di processionaria in città. L'insetto, pericoloso per la sua peluria urticante sia per gli umani che per gli animali, è stato notato in strada San Girolamo, nell'omonimo quartiere di Bari. La foto è stata scattata da alcuni residenti e pubblicata sul gruppo Facebook del rione. Nell'immagine di notano chiaramente gli insetti affiancati uno dietro l'altro, molto pericolosi soprattutto per i bambini e gli amici a quattro zampe, con il rischio che vengano ingeriti per gioco. I residenti del quartiere segnalano che è stata informata la RIpartizione Verde Pubblico del Comune: quanto prima sarà effettuata la potatura con bruciatura dei nidi.