Tra fotografia e acqua, 'ColMare' ciò che manca: l'innovativo progetto coinvolge i bimbi di San Cataldo

Fotografia e acqua, l'arte di saper osservare e concentrarsi affiancata a blu che circonda la nostra città, da scoprire per scoprirsi e apprendere sicurezza e consapevolezza di sé: nel quartiere San Cataldo di Bari 21 bambini della locale scuola 'San Giovanni Bosco-Marconi' sono tra i protagonisti del progetto 'ColMare', vincitore dei bandi Pin finanziati dalla regione Puglia, ideato da tre ragazzi che hanno insieme fotografia, psicologia e sport, sperimentando forme di espressione e linguaggi comunicativi per crescere. Da gennaio e per sei mesi, i ragazzi, tra i 9 e i 14 anni, effettueranno un percorso fatto di teoria e giochi pratici: "Il nome del progetto - spiega Antonella Battista, fotografa e tra gli ideatori dell'iniziativa assieme alla psicologa Daniela Paparella e a Francesco Iannone - è indicativo di quanto possa far colmare ai ragazzi ciò che a loro manca, attraverso gli scatti e il contatto con l'acqua. Abbiamo cominciato con lezioni teoriche di fotografia e le prime attività in acqua dove i ragazzi possono fotografare ciò che vogliono. Successivamente ci sposteremo su canoa, canottaggio e vela". Queste attività sono svolte in collaborazione con il vicino Cus Bari. Gli scatti saranno analizzate insieme in aula e da lì verrà tratto un album-storia per ognuno dei ragazzi. Le attività sono state già apprezzate dai bambini, ma anche da genitori e insegnanti della scuola: "Fotografare per mettere in moto le espressioni mentali e crescere". L'idea è quella di proseguire il progetto anche oltre la scadenza: "Valuteremo - afferma Battista - se avviarlo a un livello superiore oppure portarlo avanti anche coinvolgendo altri istituti". Nel frattemo i ragazzi di San Cataldo fotografano e imparano a crescere.