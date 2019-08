Di Maio a Bari, ma l'incontro è off-limits per la stampa: attivista strappa braccialetto in segno di protesta

"Non condivido questo modo di fare. Che ha da nascondere? Poteva rispondervi, state facendo il vostro lavoro". È la domanda che si è posto Rocco Monaco, un attivista del Movimento 5 Stelle alla notizia dell'incontro barese 'a porte chiuse' con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che si tiene oggi fino alle 16. E per protesta il 64enne di Ceglie Messapica, da decenni tra i volontari pentastellati - ha strappato il suo braccialetto che permetteva l'accesso alla manifestazione all'AncheCinema, incontrando poi i giornalisti rimasti fuori.

La protesta

Una scelta, quella di Di Maio, che già ieri aveva destato scalpore non solo nella comunità giornalistica: a specificare "l'ingresso vietato ai giornalisti, il divieto di girare immagini all'interno e l'assenza di un punto stampa successivo" era stato dapprima l'evento ufficiale pubblicato sui social dal parlamentare del Movimento Gianmauro Dall'Olio, poi l'ufficio comunicazione dei pentastellati pugliesi. "Non è il Movimento di Beppe Grillo che volevamo all'inizio, per l'apertura - ha spiegato l'attivista - aggiungendo che "è un'offesa verso la stampa e verso di noi che eravamo per le scatolette di tonno aperte, per lo streaming, che oggi ci è vietato. Io oggi volevo anche intervenire e non me lo hanno permesso".

Le regole per l'ingresso

All'assemblea si sono iscritti a partecipare quasi 800 attivisti, un centinaio dei quali si sono anche iscritti per intervenire (prioritari quelli di coloro che hanno inviato un testo scritto in precedenza). Il programma della giornata prevede che Di Maio faccia una relazione introduttiva e poi chiuda l'assemblea nel pomeriggio, senza pausa pranzo.

La mail con il vademecum per la partecipazione all'assemblea è stata mandata agli iscritti la sera prima prescrivendo tra l'altro agli attivisti di non fare foto né video; per i trasgressori c'è l'allontanamento.