Fermato con la cocaina da spacciare nascosta negli indumenti intimi: in manette 36enne

Finisce in manette un 36enne di Altamura, trovato dalla Guardia di Finanza nel comune barese in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti: cocaina, marijuana e hashish. Le Fiamme Gialle sono rimaste insospettite dal continuo andirivieni dell'uomo in bici dal cimitero. Fermato per un controllo, l'uomo si è mostrato molto teso alle domande dei finanzieri ed è così scattata la perquisizione personale e nella sua abitazione.

Si è scoperto che aveva 5 dosi di cocaina negli indumenti intimi, pronte per essere spacciate, mentre in casa nascondeva 8grammi di marijuana e hashish, oltre a denaro contante. Al momento è agli arresti domiciliari per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, in attesa di essere giudicato.