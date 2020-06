Ladri fanno irruzione in casa della madre, carabiniere interviene e li insegue: uno in manette

Forzando una porta posteriore, si erano introdotti in un'abitazione per compiere un furto. Le urla della proprietaria, però, madre di un carabiniere, hanno richiamato l'attenzione del figlio, in quel momento libero dal servizio, che si trovava nelle vicinanze. Il militare è così intervenuto, mettendo in fuga e inseguendo i malviventi, e riuscendo a bloccarne uno.

L’uomo, un 54enne censurato, di Bari San Paolo, ha cercato insistentemente di divincolarsi ma è stato definitivamente bloccato grazie all’arrivo sul posto di una pattuglia della locale Stazione Carabinieri che era stata allertata dalla proprietaria di casa. Durante queste fasi il militare inseguitore ha riportato lievi contusioni. Il complice del malvivente è riuscito a darsi alla fuga a piedi.

Il successivo sopralluogo ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro l’autovettura Volkswagen UP, utilizzata dai malfattori, risultata rubata nello scorso anno a Conversano e numerosi attrezzi da scasso. Il 54enne, quindi, è stato arresto per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e lesioni personali, e su disposizione dell’A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri finalizzate all’identificazione del complice.