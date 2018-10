Schiaffi e pugni a un 20enne per farsi consegnare cellulare e portafogli: arrestato un minorenne

Finiscono in manette un minorenne, ritenuto responsabile in concorso con un 14enne di una rapina aggravata ai danni di un ragazzo nella periferia di Bari. A eseguire l'ordinanza di custodia cautelare, i carabinieri della Stazione di Bari Carbonara, che hanno poi trasferito il minorenne - l'unico imputabile - all'istituto di detenzione minorile 'Fornelli'.

La rapina

I fatti si riferiscono alla rapina ai danni di un 20enne messa in atto da tre minorenni. Alla vittima, scelta in modo casuale, veniva inizialmente richiesto in prestito il cellulare per una chiamata, per poi tentare di sottraglierlo poco dopo. Al rifiuto del ragazzo, i tre lo hanno prima picchiato con schiaffi e pugni e poi lo hanno inseguito all'interno di un autobus, dove è continuato il pestaggio.

La vittima, vistasi braccata, aveva lasciato l'autobus poco prima che ripartisse da una fermata vicino alla sua abitazione, sperando che i tre non lo inseguissero. I rapinatori non hanno però mollato il colpo e, dopo aver forzato la chiusura automatica delle porte del mezzo, sono scesi e hanno di nuovo fermato il 20enne, costringendolo a consegnare il portafogli con all'interno denaro e carte di credito. Da questo hanno prima rimosso i soldi e poi hanno costretto la vittima a fornire il pin delle carte. Azione criminosa che non si è consumata grazie all'intervento di un passante, che ha messo in fuga i tre. Poco dopo il giovane veniva soccorso dai sanitari che ne riscontravano le contusioni patite a causa delle violente percosse.