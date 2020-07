Rapina a mano armata a 'Compro oro', tre arresti per il colpo da 15mila euro a Corato

Tre persone sono state arrestate questa mattina dai finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari in esecuzione di un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Trani, con l'accusa in concorso di rapina aggravata e in porto illegale di arma comune da sparo.

I destinatari dell’ordinanza - due in carcere, uno agli arresti domiciliari - sono gravemente indiziati di avere effettuato, lo scorso 11 gennaio 2020 a Corato, una rapina a mano armata presso l’esercizio commerciale “Compro oro e argento”, insieme a una quarta persona non ancora identificata, che fruttò ai malviventi un bottino del valore di 15mila euro tra denaro, monili in oro e pietre preziose.

Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata nel corso di una conferenza stampa.



(foto di repertorio)