Assalto all'Eurospar di piazza Europa al San Paolo: due rapinatori fuggono con il bottino

Due rapinatori hanno fatto irruzione ieri pomeriggio nel supercato Eurospar di piazza Europa, nel quartiere San Paolo di Bari. Il colpo si è verificato attorno alle 19, ad un orario in cui vi erano molti clienti nel negozio. I malviventi, dopo aver arraffato una somma non ancora quantificata di danaro, sono fuggiti via. L'episodio è al vaglio della Polizia che ha avviato le indagini.