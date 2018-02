Rapinato un discount di San Girolamo: dipendente preso a pugni

Il discount 'Primo prezzo' in via Vito de Fano, nel quartiere San Girolamo, è stato rapinato nel tardo pomeriggio. Quattro malviventi armati sono entrati all'interno della struttura, minacciando i cassieri per farsi consegnare l'incasso. Uno dei dipendenti è stato anche malmenato dai rapinatori, che non hanno sparato alcun colpo di arma da fuoco all'interno della struttura. Non è stato ancora quantificato il bottino.

I quattro sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle Forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando indizi per risalire all'identità dei rapinatori.