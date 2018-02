Quattro assalti armati in due settimane nello stesso supermercato: rapine al Libertà, presi due minorenni

Due minorenni con precedenti sono stati arrestati dalla Polizia poiché ritenuti responsabili di rapine nel quartiere Libertà: in particolare, nel 2016, i giovani avrebbero fatto irruzione, in più occasioni, in un supermercato del rione dove, armati e a volto coperto, si sarebbero impossessati degli incassi. In quell'occasione le Volanti intercettarono 3 componenti del gruppo d'azione, mentre uscivano dal negozio, dopo un breve inseguimento. Tra loro figuravano anche i due odierni indagati. Analizzando le immagini di video sorveglianza, gli inquirenti avrebbero accertato la presunta responsabilità dei due per 4 colpi messi a segno nel supermercato, tra l'1 e il 20 dicembre 2016. I minori sono stati quindi condotti nel carcere 'Fornelli' di Bari.