Settant'anni di Costituzione ricordando il Congresso di Bari: commemorazione a Palazzo di Città

Una mattinata di studi per commemorare i 70 anni dela Costituzione italiana: nel foyer del teatro Piccinni una rappresentanza di studenti delle scuole superiori baresi hanno partecipato all'appuntamento organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in collaborazione con Comune di Bari, Ufficio scolastico AT Bari, Arci, Fondazione Rita Maierotti, Link - Rete della Conoscenza e Coordinamento regionale antifascista. La cerimonia ha visto la commemorazione del I Congresso Cln svoltosi a Bari nel 1944, con letture e musica curati da Arci. All'evento ha preso parte anche il sindaco Antonio Decaro: "Proprio in queste sale - afferma - 74 anni fa, molte donne e uomini furono protagonisti della storia del nostro Paese e della nostra Costituzione. Nel gennaio del 1944, infatti, nel Teatro Piccinni si svolse il primo Congresso dei Comitati di Liberazione nazionale (CLN) che pose le basi per la scelta repubblicana. Un evento che Radio Londra definì 'il più importante avvenimento nella politica internazionale italiana dopo la caduta di Mussolini'. In questo luogo, durante il congresso, ci fu un dibattito molto ampio".

"Era un momento particolare della vita del nostro Paese - aggiunge Decaro - e qui si tenne la prima espressione libera di pensiero in un’Italia per due terzi ancora occupata dalle truppe naziste. Qui prese avvio il percorso che portò alla scelta repubblicana, perché alcune delle donne e degli uomini che vi parteciparono sono gli stessi che hanno ispirato e scritto la Costituzione. Qui quelle persone, tra cui vi erano anche i nostri conterranei Mario Assennato, Peppino Di Vittorio e Aldo Moro, hanno lavorato per trasformare in forma scritta il senso e il significato dei valori e dei principi che avrebbero dovuto guidare l’Italia verso una progressiva emancipazione nazionale e, successivamente, europea". Al termine della commemorazione, i partecipanti si sono incontrati nella Sala consiliare di Palazzo di Città per ascoltare gl interventi di Luciano Canfora, filologo e storico, e Gianfranco Pagliarulo, vicepresidente nazionale di ANPI e direttore di Patria Indipendente