Teatro Margherita, prosegue il restauro: nuova vita per la 'veranda delle farfalle' e il pontile in legno

Prende forma il nuovo teatro Margherita. Proseguono i lavori di restauro all'interno di una delle due strutture che formeranno il futuro Polo delle arti contemporanee a Bari. Tra le aree di cui si può già godere il frutto degli interventi di restauro, ci sono la 'veranda delle farfalle' al piano superiore e il pontile in legno con la pavimentazione in pietra, che costituiscono una specie di piazza d’ingresso al teatro.

Il cronoprogramma dei lavori prevede la conclusione entro il mese in corso del primo lotto dei lavori, così da rendere fruibili gli spazi nel periodo estivo. Aree parzialmente distrutte dall'incendio del 1911, che ora rinascono a nuova vita. "Si tratta di un elemento molto importante - spiegano da Palazzo di Città, commentando il restauro dei due spazi - perché sottolinea il ruolo del Margherita in connessione con la città. In questo modo viene, infatti, esaltato il rapporto con corso Vittorio Emanuele ma anche con gli altri due immobili che costituiranno il Polo del Contemporaneo, l’ex Mercato del Pesce e la Sala Murat".