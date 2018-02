Panchine e giostrine rimesse a nuovo: i volontari di Retake in azione a parco 2 Giugno

Un appuntamento per "festeggiare la rinascita" di un luogo della città strappato ai vandali e al degrado. Questa mattina i volontari di Retake Bari si sono ritrovati a parco 2 giugno, dove nelle ultime settimane l'associazione è stata impegnata in una serie di attività per rimettere a nuovo giostrine e panchine finite nel mirino dei teppisti.

Un'azione portata avanti con la collaborazione del Comune e l'intervento dell'Amiu e della Multiservizi, e con il supporto di Aum Aum, un laboratorio di falegnameria grazie al quale è stato possibile ripristinare in maniera creativa e originale alcune panchine danneggiate. Ripulite anche le giostrine, imbrattate di scritte e tag, mentre altri volontari hanno rimosso i rifiuti presenti nelle aiuole.

La festa ha visto la partecipazione di adulti e bambini, mentre i retakers guardano già alle prossime azioni, come la partecipazione alla manifestazione 'M'illumino di meno' e il "mega picnic senza plastica" in programma per il 24 marzo.

Gallery