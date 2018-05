Vuoto a rendere e lotta alle cicche di sigarette: il consigliere Carrieri sul molo San Nicola

Promuovere il vuoto a rendere e, conseguentemente, il rispetto dell'ambiente: è il fulcro dell'iniziativa 'Valgo 10 cent' promossa dal consigliere comunale di centrodestra Giuseppe Carrieri. Stamane, nelle vicinanze del Chiringuito sul molo San Nicola sono state applicate 500 etichette su altrettante bottiglie di birra che permetterà a chi le restituirà al gestore del locale di incassare 10 centesimi. Installato anche un posacenere da palo per recuperare le cicche di sigarette: "La natura - spiega Carrieri - ammesso che ci riesca, ci mette decine di anni per smaltire vetro e mozziconi: con il buon senso delle istituzioni si può arginare definitivamente un problema terribile per noi e, soprattutto, per i nostri figli. Si auspica che le ennesime azioni dimostrative smuovano il Sindaco e l'Assessore all'ambiente, quasi totalmente assenti su questi temi".