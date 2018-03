Buste, bancali e rifiuti in bella mostra su via Cognetti. I residenti: "Scempio vergognoso"

Un bancale, rifiuti di vario genere e buste dell'immondizia: si presentava così, ieri sera, un isolato di via Cognetti tra il palazzo dell'Acquedotto Pugliese e il teatro Petruzzelli, in uno dei punti più eleganti del centro cittadino. A denunciare il degrado è il Comitato Salvaguardia Umbertino: "E' vergognoso per chiunque abbia a cuore la nostra città - affermano in un post su Facebook -. È appena il caso di notare che la crescita esponenziale e senza controllo di locali e localini, che comporta altresì una maggiore produzione di rifiuti, impone all'amministrazione di adeguare al crescente fenomeno la relativa raccolta, sia nel conferimento (aumentando i recipienti, siano cassonetti o altro) sia nel ritiro, potenziando il servizio, allo stato chiaramente insufficiente".