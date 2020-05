Un tappeto di rifiuti nei luoghi della movida, con la 'fase 2' tornano anche gli incivili

Dal lungomare zona Fiera al waterfront di San Girolamo, passando per le panchine del murattiano: bottiglie vuote, cartacce e cartoni di pizza abbandonati. Una triste 'cartolina' della città, all'indomani del primo giorno della vera 'fase 2'. Perchè con il ritorno alle passeggiate, nei luoghi della movida è tornata anche l'inciviltà. A stigmatizzare la situazione, con un post su Fb, è il sindaco Antonio Decaro:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Lasciamo le brutte abitudini in quarantena - è l'appello che il sindaco rivolge ai baresi - In questi due mesi di lockdown c'è una cosa che non ci è mancata. L'inciviltà di alcuni nostri concittadini. È stato bello vedere per due mesi la città pulita, come dovrebbe essere sempre. Eppure i servizi di pulizia erano anche ridotti rispetto ad ora. Invece da un paio di giorni mi arrivano decine di foto come quelle qui sotto. Come la mettiamo? Di chi è la colpa quindi? Ve lo dico io, la colpa è di chi odia Bari, trattandola come una discarica. Abbiamo resistito a una pandemia mondiale, siamo stati in casa, abbiamo rinunciato a tutto, abbiamo dimostrato una forza che non pensavamo di avere, ma non riusciamo a fare pochi metri per buttare una carta o una lattina? Secondo me siamo migliori di così".