Sporcaccioni nel mirino dell'Amiu, controlli dal Murattiano a Torre a Mare: scattano le multe per cittadini e negozianti

Ventisette sanzioni, di 23 nei confronti di privati cittadini e 4 per gestori di attività commerciali sono state elevate nel corso di controlli dell'Amiu sul corretto conferimento dei rifiuti a Bari. Le verifiche sono state effettuate dall'1 al 13 di questo mese: ben tredici le multe elevate nel Murattiano, altrettante a Torre a Mare e una nel Borgo Antico, per un totale di circa 3mila euro. Nello specifico si tratta di 16 multe effettuate per conferimento fuori orario, nove per mancata raccolta differenziata e due per conferimento di rifiuti nei giorni festivi nonostante il divieto sindacale. Quarantatré cittadini, invece hanno dimostrato di aver effettuato correttamente la raccolta differenziata: "Sanzionare chi non rispetta le regole sul corretto conferimento dei rifiuti - ha affermato l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli - è il miglior modo per ringraziare tutti i cittadini per bene che rispettano le regole e dimostrano di essere attenti e scrupolosi nella gestione dei loro rifiuti. Stiamo rivoluzionando la raccolta dei rifiuti della nostra città, il lavoro da fare è ancora tanto ma con la collaborazione e l’impegno dei baresi possiamo raggiungere risultati ancora più importanti. Tutti i cittadini hanno gli strumenti per fare correttamente la raccolta differenziata e proteggere l’ambiente in cui cresceranno i loro figli e nipoti perché tutti i rifiuti e gli imballaggi che vengono differenziati hanno una nuova vita e non finiscono in discarica. Rispetto a questo anche la tecnologia può aiutarci: sono più di 9200 i baresi che hanno scaricato l’app Junker e, in pochi mesi, hanno inoltrato oltre 100mila richieste di informazioni per sapere come conferire correttamente alcuni imballaggi. Junker funziona, è gratuita e offre tutte le informazioni per fare per bene la raccolta differenziata, proteggere l’ambiente ed evitare sanzioni”.

“Abbiamo riorganizzato il servizio di controllo e sensibilizzazione affidato agli ispettori ambientali - dichiara il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella - prevedendone la presenza in uno stesso quartiere per un mese intero con l’obiettivo di sensibilizzare alla raccolta differenziata quanti più cittadini ed esercenti possibile e fornire ogni utile informazione. Siamo partiti dal quartiere Murat e siamo soddisfatti per i 43 controlli andati a buon fine che dimostrano come ormai la gran parte dei residenti del quartiere abbia fatto proprie le buone pratiche della raccolta differenziata modificando e adeguando le proprie abitudini. Le 27 sanzioni elevate ci dicono però che c’è ancora da lavorare su una minoranza che tarda a comprendere appieno quali siano i vantaggi diretti e indiretti della differenziata. Per questo gli ispettori dell’Amiu proseguiranno nella loro attività di sensibilizzazione fornendo ogni utile informazioni ai privati e agli esercizi commerciali del territorio cittadino”.