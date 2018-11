San Girolamo, rifiuti abbandonati sul ponte: interviene l'Amiu

Una decina di sacchetti della spazzatura, insieme ad altri rifiuti più grandi, come una sdraio, abbandonati ai lati del ponte di strada San Girolamo, via di accesso all'omonimo quartiere, e su via Casavola. Una zona dove gli incivili vengono spesso a fare visita, come più volte denunciato dalle associazioni di residenti. Tra queste c'è l'associazione 'Lungomare IX maggio', che in mattinata ha nuovamente segnalato la piccola discarica a pochi passi dalle auto in sosta, prontamente ripulita dagli operatori dell'Amiu Puglia. Rifiuti che inevitabilmente finiscono anche nella vicina Lama, arrivando a inquinare il verde cittadino.

Sfortunatamente, non bastano diverse ore di lavoro per fermare un fenomeno fortemente presente in zona, nonostante la stretta sui controlli da parte dell'amministrazione comunale, che ha portato a sanzionare centinaia di cittadini per comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti. Tanto che gli stessi residenti sono in contatto con l'azienda che gestisce in città il ritiro della spazzatura: "Da circa un anno - racconta il presidente dell'associazione, Peppino Milella - stiamo cercando insieme all'Amiu una soluzione per eliminare il fenomeno e fermare gli incivili".