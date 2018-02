Buste dell'immondizia per terra e un divano accanto ai bidoni: la lurida 'isola ecologica' di via Pietro Sette

Sacchi dell'immondizia gettati a terra accanto ai bidoni vuoti. A due passi c'è pure un divano, in bella mostra. In via pietro Sette, nella zona 'alta' di San Pasquale, il degrado non manca di certo attorno a quella che dovrebbe essere un'isola ecologica: la segnalazione è finita su facebook, in un post dove sono stati taggati anche il sindaco Decaro, il presidente del Municipio II Dammacco, l'assessore all'Ambiente Petruzzelli e il presidente Amiu Persichella. Un ennesimo episodio di civiltà che non risparmia neppure una parte di pregio della città.