A Bari la troupe del programma 'Linea verde Life': scattano le limitazioni al traffico

Bari protagonista della trasmissione di Rai Uno 'Linea Verde Life'. Le riprese si svolgeranno da oggi 9 settembre fino al 14: per questo sono state disposte una serie di limitazioni al traffico, tra Bari vecchia e il Murattiano.



Il 10 settembre, dalle ore 10 sino al termine delle esigenze, è autorizzato il transito e la sosta delle autovetture della Produzione Rai TV su piazza del Ferrarese e piazza dell’Odegitria.

Il 12 settembre 2019 è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione”: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e comunque fino al termine delle esigenze, in largo Papa Urbano II angolo strada Palazzo di Città per circa 20 metri; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e comunque fino al termine delle esigenze, su Molo San Nicola, tratto di circa 20 metri, lato mare, prima dell’intersezione con il lungomare di Crollalanza; dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle esigenze: via Marchese di Montrone, tratto compreso tra il civico 2 ed il civico 12 per circa 20 metri; in piazza Federico II di Svevia, fronte civv. 83-84, per circa 20 metri, prima dell’ingresso del Castello Svevo.