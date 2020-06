La villa comunale di Casamassima come un ring: rissa durante lo spettacolo per i bambini

Una rissa è scoppiata, ieri, nella villa comunale di Casamassima, durante uno spettacolo per bambini. A dare notizia dell'episodio è il sindaco della cittadina barese, Giuseppe Nitti.

Secondo una ricostruzione alcune persone si sono picchiate tra di loro aggredendo anche i volontari dell'associazione Arma dei Carabinieri: "Molti, purtroppo, si sono allontanati spaventati - racconta Nitti -. A tutto ciò noi non ci stiamo. Come Amministrazione abbiamo investito risorse economiche e lavoro per riqualificare la villa mentre il gestore del chiosco-bar sta lanciando una serie di attività per coinvolgere le famiglie ed i bambini."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La villa comunale - aggiunge Nitti - rappresenta un luogo di aggregazione, di incontro e di socializzazione che Casamassima aspettava da anni. Un luogo diventato importante per la nostra comunità che tutti insieme dobbiamo custodire gelosamente. I sacrifici fatti sono tanti e non possono essere vanificati perché qualcuno pensa di poter trasformare la villa in un ring. Per questo, proprio stamattina si è già tenuto un tavolo con le forze dell'ordine per attivare ogni iniziativa affinché ciò non accada più. Voglio ringraziare i volontari dell'associazione Arma dei Carabinieri per il loro impegno a cui rivolgo un appello: restate con noi! Vi vogliamo vedere ancora in villa con l'uniforme che orgogliosamente indossate" conclude Nitti.