In rotta di collisione con nave da crociera e traghetto: due barche in avaria soccorse dagli acquascooter della Polizia

Due imbarcazioni in avaria con alcuni passeggeri a bordo sono state soccorse dagli acquascooter della Squadra Nautica della Questura di Bari: l'episodio si è verificato all'interno del porto commerciale del capoluogo pugliese. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato alcune persone, a bordo delle imbarcazioni, che tentavano di attirare la loro attenzione. I motori dei natanti erano fuori uso e non riuscivano a ripartire, trovandosi lungo la rotta di una nave da crociera M5S e del traghetto Superfast che in quel momento sopraggiungevano nello scalo barese.

Le due imbarcazioni in diffcoltà sono state così collegate con delle cime agli acquascooter, portandole in salvo a terra. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo dei natanti.