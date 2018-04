A bordo di un camion con attrezzi da scasso: 56enne fermato a San Girolamo

Fermato a bordo di un autocarro, e trovato in possesso di attrezzi da scasso. E' scattata così la denuncia per un 56enne barese con precedenti di polizia, attualmente sottoposto alle prescrizioni dell’avviso orale. Fermato dagli agenti delle Volanti a San Girolamo, l'uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e inosservanza agli obblighi imposti dalle prescrizioni della misura restrittiva a cui è sottoposto.

L'uomo era alla guida di un Magirus Deutz con annessa gru, mezzo che è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa del suo stato d’uso.