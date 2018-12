Lavori Open Fiber a San Girolamo e Fesca, in corso il rifacimento del manto stradale

Dopo gli interventi di posa della fibra Open Fiber, procedono a San Girolamo e Fesca i lavori di asfaltatura delle strade interessate. A renderlo noto è l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. Dopo le operazioni effettuate su strada Perosi, via Paisiello, via Monteverdi e sul primo tratto di via Cimarosa, venerdì scorso il cantiere ha ripreso a lavorare su strada San Girolamo e nelle prossime settimane proseguirà con il ripristino del manto di altre 23 arterie stradali, con la relativa segnaletica orizzontale.

“L’intervento più importante è certamente quello su strada San Girolamo - commenta Giuseppe Galasso - perché riguarda l’intera carreggiata e non una sola corsia. Questo è stato possibile grazie a una compensazione realizzata d’intesa con i tecnici degli uffici IVOP che ha consentito l’asfaltatura dell’intera strada a cura di Open Fiber in cambio di piccole porzioni di altre strade di cui si occuperà l’amministrazione. Anche per quanto riguarda la viabilità interna delle aree di proprietà di Arca Puglia, siamo riusciti a concordare degli interventi importanti per la rimozione di due isole di marciapiede sulla parallela del lungomare che attualmente costituiscono un ostacolo alla circolazione. Molti residenti, infatti, ci hanno chiesto di intervenire e, grazie alla collaborazione di Arca, i lavori, cominciati venerdì mattina, termineranno entro la fine della settimana. Pertanto, anche la strada interna parallela al lungomare sarà completamente libera, agevolando il traffico veicolare della zona”.

I lavori a cura di Open Fiber dovrebbero terminare entro le prime settimane di febbraio. Le strade in cui sono previsti interventi sono: via Romito, via Napoli, traversa 132, via Bellezza, via Cimarosa (secondo tratto), via Annoscia, via Bodini, via Teodoro, via Zandonai, via Santoro, via Tomasicchio, via Leoncavallo, traversa via Leoncavallo, via De Fano, via Costa, via Corrado, via Petruzzelli, via don Cesare Franco, via Ritelli, via Cilea, via IX Maggio, via Van Westerhout, via 1° traversa Nino Rota.