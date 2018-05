Parcheggio selvaggio sotto gli occhi del sindaco: a San Girolamo Decaro 'pizzica' automobilista indisciplinato

"Scusi, lei non può parcheggiare sul marciapiede": quando a pronunciare questa frase è il sindaco, un cittadino dovrebbe quantomeno scattare e togliere l'auto dalla sosta vietata. A San Girolamo, invece, qualcuno ha pensato di infischiarsene ed entrare in un locale, scatenando la reazione di Antonio Decaro. Il sindaco non si è scomposto: si è avvicinato alla vettura, ha fatto una foto inviandola immediatamente, come segnalazione, alla Polizia Locale. Il singolare episodio è avvenuto sul Lungomare IX Maggio, durante il sopralluogo del primo cittadino per la posa dei ciottoli che andranno a comporre due spiaggette del nuovo waterfront. Un'imprudenza che costerà, probabilmente, una multa al cittadino incivile.