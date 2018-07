Mezzo AqP in manovra sul lungomare di San Girolamo, distrutta panchina del nuovo waterfront

Una manovra e la panchina si sbriciola in un attimo: è accaduto ieri pomeriggio sul lungomare di San Girolamo dove sono in corso le fasi conclusive della lavorazione del nuovo waterfront dove ieri un mezzo dell'AqP ha colpito una delle sedute collocate qualche tempo fa all'altezza dell'incrocio con via Scaturchio. Il veicolo era lì per i cantieri di un locale interrato dove inserire uno degli impianti elettrici a servizio del waterfront. Il danno è stato dapprima notato da alcuni residenti, i quali hanno postato un'eloquente forto sul gruppo fb 'La Voce di San Girolamo-Fesca-Marconi'. Stamattina, invece, il danno è stato analizzato dai tecnici comunali e dall'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, sul waterfront per un sopralluogo. Il Comune chiederà i danni ad AqP chedovrebbe provvedere a pagare la nuova panchina.