Decaro da solo davanti alla Basilica augura buon San Nicola ai baresi: "Triste vedere la piazza vuota. Torneremo a festeggiare"

Da solo, con la fascia tricolore, davanti alla Basilica: il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha augurato così "Buon San Nicola" ai suoi concittadini nel giorno che da sempre caratterizza l'avvio delle celebrazioni per il Santo Patrono con il Corteo Storico. Quest'anno, però, a causa dell'emergenza coronavirus, non vi sarà nessuna Caravella, così come non si svolgeranno le cerimonie popolari dell'8 e del 9 maggio mentre in Basilica vi saranno celebrazioni religiose a porte chiuse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questa giornata e in quelle a venire questa piazza sarebbe stata piena di gente, con le luci delle luminarie, il suono dei timpanisti, la musica della banda e le voci dei fedeli. Oggi invece la piazza è vuota. È difficile. È come se si stringesse il cuore", dice il sindaco mentre percorre da solo la piazza della Basilica deserta. "Ma torneremo. Torneremo a riprenderci le nostre tradizioni - conclude - a stare insieme e festeggiare, e sarà ancora più bello".