"Muffa e umidità" in una palazzina popolare del San Paolo: i residenti esasperati

"Da due anni conviviamo con il problema delle infiltrazioni e nessuno si muove": le piogge degli ultimi giorni hanno peggiorato la situazione di una palazzina popolare dell'Arca Puglia in via Candura 18, nel quartiere San Paolo di Bari. I residenti chiedono provvedimenti immediati. Alcuni di loro, segnalano a BariToday, sono costretti a vivere con le pareti umide: le difficoltà maggiori riguardano soprattutto gli appartamenti all'ultimo piano e l'atrio d'ingresso alla palazzina. In particolare, decisamente disagevole la situazione di un'inquilina: "Soffro d'asma e spesso ho attacchi a causa della muffa e dell'umidità", spiega, invocando un intervento al più presto.