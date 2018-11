Cronaca San Paolo / Via Salvatore D'Alesio

Vandali si accaniscono sui cassonetti: bidoni in fiamme al San Paolo

L'episodio, avvenuto in via D'Alesio, denunciato dalla pagina 'La Voce del San Paolo'. La rabbia dei residenti: "Ragazzi che si divertono a deturpare il posto in cui abitano"