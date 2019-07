Stop ai rifiuti di sera, al San Paolo scattano i nuovi orari di conferimento 'anti-cinghiali'

Conferimento dei rifiuti dalle 7 alle 16, cassonetti 'chiusi' la sera. Partono da oggi, al quartiere San Paolo, i nuovi orari di conferimento della spazzatura previsti dall'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Decaro, per arginare l'emergenza cinghiali.

L'obiettivo, infatti, è quello di 'liberare' le strade più vicine a Lama Balice dalla presenza dei rifiuti che la sera e la notte rappresentano un richiamo per gli esemplari in cerca di cibo. In particolare, Amiu provvederà alla raccolta dalle 16 alle 19 con frequenza quotidiana per organico e indifferenziato. Il provvedimento contiene inoltre il divieto di dare cibo, bevande, scarti alimentari e vegetali agli animali, così come quello di avvicinare i cinghiali (in caso di avvistamento, si dovrà mantenere una distanza di almeno 30 metri).

Questo l’elenco delle strade interessate dal cambio degli orari di conferimento dei rifiuti: piazza Europa, piazzale San Gabriele dell’Addolorata, prolungamento viale delle Regioni, strada Capo-Scardicchio, strada Castelluccio, strada La Carrara, via Alberto De Blasi, via Antonio De Vicariis, via Arturo Atti, via Arturo Del Bianco, via Cardinale Giuseppe, via Carlo Massa, via Don Carlo Gnocchi, via Francesco Del Core, via Francesco Eugenio Silvestri, via Francesco Paolo Troccoli, via Gaetano Granieri (tra via De Ribera e rotonda viale Europa), via Gennaro Maria Monti (angolo via Candura), via Giovanni Candura (tra via Ricchioni e via Mazzoni), via Giovanni Costantino, via Giuseppe De Benedictis, via Giuseppe De Ribera (tra via Cacudi e via Granieri), via Luigi Vitulli, via Mario Cascella, via Michele Di Giesi, via Nicola Cacudi, via Nicola Leotta (angolo via Ricchioni), via Nicola Rotondo, via Pacifico Mazzoni (tra viale Europa e via Candura), via Pasquale Caldarulo, via prof. Salvatore D’Alesio, via Riccardo Ciusa (angolo via Ricchioni), via Salvatore Distaso, via Salvatore Tramonte, via Vincenzo Bonomo, via Vincenzo Ricchioni, via Vito Lonero, via Vittime civili di guerra, viale Enrico Nicola Dalfino, viale Europa (tra via Cacudi e via Mazzoni).