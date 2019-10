Pensilina Amtab con il vetro rotto, l'sos dal San Paolo: "Così da agosto, aspettiamo che qualcuno si faccia male?"

Pensilina Amtab pericolosa in via Carlo Massa, al San Paolo. A segnalarlo è una cittadina sulla pagina Facebook de 'La voce del San Paolo'. Il vetro laterale, per quanto ancora parzialmente 'in piedi' risulta però completamente infranto.

"Ma cosa bisogna aspettare per togliere definitivamente questo scempio - dice la donna - Cosa bisogna aspettare che qualcuno mentre aspetta il bus si debba far male?", continua. "E' da agosto che sta in quella situazione e ora ancor peggio", scrive la donna segnalando anche il rischio che la 'bravata' di qualche ragazzo possa provocare danni ancora peggiori.