Tenta di rapinare il conducente del bus, poi gli svuota addosso l'estintore: aggressione sulla linea 13

Tenta di rapinare il conducente del bus, e alla reazione dell'uomo, che si oppone alle minacce, afferra l'estintore e glielo svuota addosso, per poi dileguarsi. E' accaduto lunedì sera, su un mezzo Amtab della linea 13.

Il bus era giunto nei pressi del capolinea, al quartiere San Paolo, quando il rapinatore, dopo aver atteso di essere rimasto solo a bordo con l'autista, gli si sarebbe avvicinato minacciandolo - probabilmente armato di un taglierino - e intimandogli di consegnare ciò che aveva con sè. Il conducente però avrebbe reagito opponendosi al tentativo di rapina. A quel punto l'aggressore - uno solo, con il cappuccio di una felpa grigia calato sulla testa - ha afferrato l'estintore presente a bordo del mezzo, svuotandolo contro l'autista, per poi dileguarsi.

Il conducente del mezzo, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato condotto in ospedale per accertamenti. L'uomo ha accusato difficoltà respiratoria causate all'inalazione delle polveri, ma non ci sarebbero state altre conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bari-San Paolo, che indagano sull'accaduto.

