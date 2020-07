Bustine di droga vendute sul marciapiede a San Pasquale: pregiudicato sorpreso e catturato dopo la fuga

E' stato sorpreso per le strade di San Pasquale mentre vendeva droga esponendola alla vista dei passanti che transitavano sul marciapiede: un 53enne pregiudicato barese è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato notato dai militari e, dopo aver raccolto immediatamente le bustine di stupefacente, ha tentato di fuggire: è stato quindi bloccato in via Castromediano. Con sè aveva 20 grammi di marijuana e 10 di hashish per un totale di 26 dosi pronte per la vendita. Il tutto è stato sequestrato assieme a 85 euro, ritenute provento dell'attività di spaccio.