Chiazza sul lungomare davanti largo Adua: sequestrati cassone e tre vasche dal cantiere del Kursaal

Il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione del teatro Kursaal Santa Lucia di Bari è indagato per getto pericoloso di cose dopo la scoperta, sul lungomare antistante largo Adua, a pochi passi dalla sala concerti, di una chiazza biancastra.

I controlli sono stati effettuati dalla Guardia Costiera: la fanghiglia proveniva da una conduttura di acque bianche presente al di sotto del lungomare, collegata con il cantiere dove sono in corso i lavori di ristrutturazione del Kursaal. In mattinata sono state effettuate analisi con l'inserimento della fluoerescina nel tombino, subito notata dai residenti della zona.

All'interno del teatro la Guardia Costiera ha ravvisato la presenza di un cassone metallico per la raccolta di rifiuti speciali provenienti da demolizione, nel quale erano depositati rifiuti di vario genere, tra cui anche fanghi prodotti dalla miscelazione dell’acqua con cemento, malta e detriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Caricamento in corso . . . Caricamento dello spot . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari hanno anche accertato la presenza di un tombino d'ispezione all'interno del cantiere, in cui risultavano presenti due condutture a cielo aperto, in una delle quali (quella più bassa) vi era fanghiglia pressoché identica a quella riversata in mare a circa 20 metri di distanza. I sospetti di ieri hanno avuto conferma nella mattinata di oggi visto che la fluorescenza riversata nel tombino, dopo pochi secondi è fuoriuscita dallo scarico colorando di verde, per alcuni minuti, lo specchio acqueo oggetto di segnalazione.

Dopo l'identificazione del legale rappresentante dell'impresa, sono stati sequestrati il tombino d'accesso, un cassone di raccolta di rifiuti speciali e 3 vasche all'interno del vecchio sottopalco del Kursaal.

La replica della Regione: "Evento accidentale"

Sul caso è intervenuto Il dirigente della sezione Provveditorato ed economato della Regione Puglia, Mario Lerario. L'Ente regionale, ha infatti affidato all'azienda vincitrice dell'appalto i lavori per la ristrutturazione dello storico teatro: "Si tratta di un evento accidentale - dice - dovuto alla presenza di una falda superficiale che, a causa dei lavori di scavo del sottopalco, ha incontrato una vena acquifera superficiale, causando l’interscambio di acqua con il vicino litorale attraverso il canale di scolo delle acque meteoriche. La Capitaneria ha elevato apposito verbale, chiedendo la sospensione dei lavori per la sola area interessata, e ponendo la medesima a sequestro, chiedendo altresì all’impresa appaltatrice di effettuare opere di mitigazione in ordine alla successiva prosecuzione delle attività".

"Della cosa - prosegue Lerario - sono stati tempestivamente informati il direttore lavori, il Rup ed i competenti uffici regionali, che a riguardo hanno convocato l’appaltatore, per disporre la sospensione dei lavori dell’area interessata e per porre in essere le misure del caso. Allo stato l’appaltatore è prontamente intervenuto per evitare che l’accaduto possa verificarsi nuovamente, e sono in corso di valutazione misure di mitigazione definitive per la successiva ripresa dei lavori. L’accaduto, del tutto accidentale, riguarda lo sversamento di acqua di falda salinizzata e fanghiglia originata durante le operazioni di scavo in presenza di falda affiorante. Dagli esami effettuati in estemporanea è da escludere la contaminazione di sostanze inquinanti pericolose”.