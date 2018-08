"Schiamazzi notturni e atti vandalici, parco Troisi senza regole"

Inaugurato pochi mesi fa e molto atteso dai residenti, il parco di via Troisi, a Japigia, finisce però al centro delle lamentele di un gruppo di residenti. A riportare le istanze dei cittadini è l'associazione 'Sos Città'.

"Ad oggi, l'area verde, accolta come un dono dai cittadini - denuncia l'associazione in una nota - si mostra, purtroppo, un progetto incompleto e superficiale, poiché presenta in maniera evidente numerosi problemi sul piano dell'utilizzo da parte dei cittadini e della gestione da parte dall'amministrazione municipale".

Tra i problemi segnalati, "maniglie dei cancelli rotte, sostituite da catenacci, con un manto erboso inspiegabilmente bicolore, a tratti secco, a tratti fiorito, ma nel complesso coperto di rifiuti organici e inorganici lasciati durante le scorrerie a tutte le ore". Un altro dei problemi denunciati riguarda appunto gli schiamazzi notturni: "Schiamazzi, cene, festicciole, atti vandalici, addirittura scooter e biciclette che sfrecciano indisturbati creando disagio ai pedoni di tutte le età, in un'area interamente pedonale che rendono la vita difficile ai residenti, specie nelle ore serali, quando il parco dovrebbe chiudere alla mezzanotte, ma spesso succede che la Multiservizi, negligentemente, si dimentichi della gestione lasciandolo aperto per tutta la notte con individui all'interno liberi di fare quello che vogliono, in barba al rispetto della quiete pubblica".

"L'assurdità sta nel fatto che il comitato di cittadini residenti ha più volte lamentato queste problematiche a numerosi organi come il sindaco, il vice sindaco, il presidente del municipio, i consiglieri comunali con un ingiustificabile insuccesso" attaccano Danilo Cancellaro, Dino Tartarino e Lucia Rita Di Bari rappresentanti di Sos Città intervenuti nell'incontro con i cittadini. "Quello che i cittadini chiedono non è impossibile, ma normativo: orari di apertura e chiusura consoni, custodia del campo di calcio, controllo da parte delle forze dell'ordine. Queste sono parte di un decalogo di proposte legittime, già presentate al presidente di municipio, Micaela Paparella, da cui non è pervenuta risposta alcuna. Quindi, in assenza della normalità, noi di Sos Città proponiamo l'attivazione di un servizio di vigilanza privata del parco, memori della sperimentazione fatta nel giardino Mimmo Bucci del quartiere Libertà, che a suo tempo ha fruttato riscontri positivi. Certamente questi cittadini non possono essere abbandonati!" , affermano.