Ultraleggero si schianta su un muretto nel Leccese: illeso 65enne barese

Paura in volo per un 65enne barese, schiantatosi nel pomeriggio con un aereo ultraleggero biposto nelle campagne di Melendugno. Con lui a bordo, a pilotare il velivolo, un 72enne di Brindisi, con cui era partito poco prima dall’aviosuperficie Sant’Andrea di contrada Giammarino, tra la frazione di Borgagne e la marina di Torre Sant’Andrea.

Forse un'avaria ha portato l'ultraleggero a perdere quota, finendo contro il muro perimetrale di un'abitazione. Fortunatamente per i due aviatori nessuna ferita grave, ma solo piccole escoriazioni. Talmente lievi che hanno rifiutato persino di essere portati in ospedale per essere soccorsi. Semidistrutto, invece, l'ultraleggero, sottoposto a sequestro dai carabinieri intervenuti nel luogo dello schianto.

