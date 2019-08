Violento scontro tra furgone e auto in via Manzoni: un ferito grave, distrutto semaforo

E' stato trasportato in codice rosso al Policlinico il conducente di un Fiat Fiorino schiantatosi con un' Opel Meriva all'incrocio, tra via Dante e via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari. La vettura è finito su un semaforo davanti a un negozio: l'impianto è stato distrutto assieme ad alcuni archetti parapedonali su via Dante, colpiti dal furgone. Alla guida del furgone vi era un 32enne che ha riportato fratture al bacino.

Ferito lievemente anche il conducente della Opel, di origini georgiane, soccorso dal 118 e dimesso dall'ospedale con 7 giorni di prognosi: l'uomo, 29 anni, era alla guida con una patente falsa. La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Locale: la Opel proveniva da via Dante con semaforo regolarmente in funzione mentre il furgone trnsitava lungo via Manzoni. L'impatto è avvenuto attorno alle 8.