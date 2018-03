Anche a Bari lo sciopero delle donne: in centro il corteo 'Non una di meno'

Sciopero e corteo per le strade del centro, per fare dell'8 marzo una giornata di lotta e di rivendicazione per le donne. Anche Bari ha aderito alle iniziative organizzate dalla rete 'Non una di meno'. Uno "sciopero globale transfemminista", che in città si è concluso con un corteo che ha toccato il centro, da piazza Umberto a piazza Risorgimento, per dire 'no' ad ogni forma di violenza e rivendicare diritti e tutele per le donne. (foto Antonio Mileto)

