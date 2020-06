Sciopero del personale Ferrovie Sud Est il prossimo giovedì: quattro ore di astensione dal lavoro

Il sindacato Usb ha proclamato, per giovedì 18 giugno, quattro ore di sciopero del personale di Ferrovie Sud Est (Gruppo Fs Italiane). L'agitazione si svolgerà dalle 15.45 alle 19.45. In occasione del precedente sciopero aziendale dell’8 marzo 2019, spiega in una nota Ferrovie Sud Est, "non si sono registrate adesioni del personale di Fse".

Per i treni e per gli autobus saranno garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia. Informazioni su fseonline.it, inviando una mail a assistenzaclienti@fseonline.it o chiamando il numero verde assistenza clienti 800 079 090.